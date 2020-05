Khouribga : Les opérations de désinfection des espaces publics se poursuivent avec le concours de l’OCP

jeudi, 7 mai, 2020 à 14:21

Khouribga – Les opérations de désinfection et de stérilisation des différents lieux et espaces publics de la province de Khouribga se poursuivent en étroite collaboration avec le Groupe OCP, à travers son programme “Act4Community”.

Les agents du Bureau Communal d’Hygiène (BCH) de Khouribga poursuivent, depuis le déclenchement de l’épidémie, une opération de désinfection et de stérilisation à grande échelle des différents espaces publics, services administratifs et transports publics et ce, dans le cadre des mesures préventives prises pour freiner la propagation du Covid-19.

Cette campagne initiée par les différentes autorités locales et plusieurs jeunes bénévoles du programme “Act4Community” s’inscrit dans le cadre d’une série de mesures dédiées à la stérilisation et à la désinfection des lieux et moyens de transport public entreprises par l’OCP au niveau national, à travers lesquelles le Groupe adhère avec un sens élevé de citoyenneté à l’effort national visant la préservation de la santé des citoyens et la sensibilisation autour du Covid-19.

Les services du Conseil communal de Khouribga ont également organisé en collaboration avec des associations de la société civile, de vastes campagnes de sensibilisation pour inciter les citoyens à rester chez eux et à ne quitter leurs domiciles qu’en cas d’extrême nécessité.

L’opération, initiée avec le concours de plusieurs jeunes bénévoles, a aussi ciblé les élèves pour leur rappeler l’impératif de rester chez eux et de poursuivre leurs études à distance, tout en leur expliquant que la suspension des cours ne signifie aucunement l’instauration de vacances scolaires, mais plutôt une incitation à suivre leurs cours en ligne.