Ksar El Kébir: Quelque 1.000 bénéficiaires d’une caravane médicale multidisciplinaire

dimanche, 6 octobre, 2024 à 16:37

Ksar El Kébir – Quelque 1.000 personnes devraient bénéficier des services d’une caravane médicale multidisciplinaire organisée, les 5 et 6 octobre, dans la commune de Ksar El Kébir, relevant de la province de Larache.

Organisée par l’association “Hand in Hand” de l’Université Al Akhawayn, en partenariat avec la commune de Ksar El Kébir, la délégation provinciale de la santé de Larache et l’Instance marocaine de la jeunesse royaliste sahraoui, cette caravane se déroule sous le signe “La santé est une couronne sur la tête des bien portants que seuls les malades peuvent voir”.

Dans une déclaration à la MAP, la vice-présidente de l’association “Hand in Hand”, Rania Daya, a indiqué que cette caravane médicale cible 1.000 bénéficiaires sur deux jours, avec des consultations dans plusieurs spécialités, dont la médecine générale, l’ophtalmologie, la pédiatrie, la gynécologie, la médecine dentaire, l’otorhinolaryngologie et la gastro-entérologie.

Elle a, par ailleurs, souligné que cette caravane médicale se déroule dans de “bonnes conditions”, mettant en avant l’afflux important des habitants et leur satisfaction à l’issue des différentes consultations.

Pour sa part, Mohammed Hammadi, déléguée régional de l’Instance marocaine de la jeunesse royaliste sahraoui à Tanger-Tétouan-Al Hoceima, a mis en avant le rôle important de cette caravane médicale dans le rapprochement des services de santé de la population, appelant à davantage d’initiatives similaires dans la région.

Quant à Nouhaila Ben Moussa, de l’association “bridge” de solidarité des médecins dentistes, elle a noté que dans le cadre de la caravane médicale qui cible 1.000 bénéficiaires sur deux jours, 700 consultations ont déjà été dispensées le premier jour de cette initiative humanitaire.

Cette action sociale et solidaire a offert des services de santé et des consultations médicales dans différentes disciplines, dont la médecine dentaire, a-t-elle poursuivi, exprimant son espoir que la caravane ait un impact positif auprès de la population locale.

Cette campagne médicale de deux jours s’inscrit dans le cadre des activités de l’association “Hand in Hand”, visant à contribuer à l’amélioration des conditions de vie des populations nécessiteuses et à diffuser les valeurs universelles de solidarité, de compassion et de collaboration.