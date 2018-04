La 12ème édition du forum de l’éducation et de la formation de l’institution scolaire ATTARAJI, les 27 et 28 avril à Agadir

lundi, 23 avril, 2018 à 21:36

Agadir – L’institution scolaire ATTARAJI organise, les 27 et 28 avril à Agadir, en collaboration avec les directions provinciales du ministère de l’éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique relevant de l’académie régionale de l’éducation et de la formation de Souss-Massa, la 12-ème édition du forum de l’éducation et de la formation.