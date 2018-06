La CGEM et le ministère de la Culture discutent des grands axes de travail à mettre en place pour favoriser le développement des Industries Culturelles au Maroc

vendredi, 15 juin, 2018 à 9:10

Casablanca – Le Ministère de la Culture et de la Communication et la Fédération des Industries Culturelles et Créatives (FICC) de la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM) ont tenu mercredi dernier une première rencontre lors de laquelle ont été évoqués les grands axes de travail à mettre en place entre les deux institutions pour favoriser le développement des Industries Culturelles et Créatives au Maroc.