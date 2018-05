La cité ismaélite à l’heure du mois sacré, délices, spiritualité et partage

lundi, 21 mai, 2018 à 12:28

Par Said Youssi.

Meknès – A l’instar de l’ensemble des villes du Royaume, la cité ismaélite se métamorphose à l’approche et durant le mois de ramadan et ses rues marchandes se mettent à l’heure de ce mois béni en étalant toutes sortes de mets et délices, préparés et puisés dans la pure tradition marocaine, meknassie en particulier.

Plusieurs jours avant le début du jeune et tout au long du mois sacré, les rues commerçantes de la ville, ses marchés et ses grandes places sont investis chaque jour, après-midi, par des milliers de citoyens pour s’approvisionner en produits et plats préparés spécialement pour le Ramadan, poussant les commerçants à rivaliser d’originalité et de créativité.

Résultat: des vitrines hautes en couleurs qui laissent les clients dans l’embarras du choix.

La place emblématique Lahdim surplombée par le fameux Bab Mansour et son marché en pleine rénovation, les rues Rwamzine et Skakines, entre autres, font de la médina de Meknès, classée patrimoine mondial par l’Unesco, une véritable destination des Meknassis et des visiteurs de la ville, désireux de se faire plaisir à la rupture du jeûne.

C’est ainsi qu’à l’heure de la rupture du jeûne, les tables meknassies sont garnies et colorées en toutes sortes de mets dont la célèbre Harira, la chabbakia, le Sfouf, les crêpes et le msemen sans oublier toutes les sortes de dates. Des délices que les Meknassis préfèrent partager dans la convivialité en multipliant l’échange de visites entre familles et amis et l’organisation de Ftours collectifs.

Chez les Meknassis, comme chez leurs compatriotes dans les autres régions, Ramadan ne saurait être réduit à la table de rupture du jeûne, mais constitue de loin le mois où ils baignent dans la spiritualité et la ferveur. Au sein de l’ensemble des mosquées de Meknès, les fidèles tiennent chaque jour à accomplir leur prière y compris les Tarawih, au cours desquelles ces lieux de culte sont pris d’assaut par des milliers de personnes de différents catégories et âges.

Et comme le ramadan ne peut être conçu sans partage, générosité et bienfaisance, les habitants de Meknès ne dérogent pas à la règle en ne lésinant pas sur les moyens pour venir en aide aux nécessiteux à travers l’organisation d’Iftars collectifs grâce aux dons des bienfaiteurs et la contribution des bénévoles et des acteurs associatifs.

“Le ramadan constitue une occasion importante pour les associations de Meknès qui multiplient leurs actions sociales notamment des Iftars en faveur des nécessiteux et des personnes vivant dans une situation de précarité”, a tenu à souligner dans une déclaration à la MAP, Zahra El khalsi, présidente de l’Association “Nouveau Maroc pour la culture et les port”.

“Ces iftars se déroulent en général dans des espaces publics, les sièges des ONG et parfois les repas sont livrés aux domiciles des familles bénéficiaires”, a-t-elle expliqué, ajoutant que se sont les bénévoles, les membres des associations et souvent les citoyens qui participent à l’organisation de ces tables de ftour, auxquelles contribuent les bienfaiteurs par des dons pécuniaires ou en nature.