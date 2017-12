La Cour des Comptes constate l’absence d’un modèle-type faisant ressortir les sources de financement et les dépenses des candidats aux élections

lundi, 25 décembre, 2017 à 19:59

Rabat – La Cour des Comptes a constaté, lors de l’examen des dépenses engagées par les candidats aux élections des collectivités territoriales à l’occasion du scrutin du 4 et 17 septembre 2015, l’absence d’un modèle-type faisant ressortir les sources de financement et les dépenses des campagnes électorales et recommande aux autorités gouvernementales de remédier à cette situation et aux partis politiques d’inciter les mandataires des listes à respecter le délai légal du dépôt de leurs sources de financement et des dépenses de leurs campagnes électorales.