La Cour des comptes recommande l’instauration d’un modèle-type des comptes de campagnes électorales

lundi, 25 décembre, 2017 à 20:39

Rabat – La Cour des comptes recommande aux autorités gouvernementales et aux partis politiques d’instaurer un modèle-type des comptes de campagnes électorales et d’appuyer les dépenses électorales par des pièces justificatives respectant les lois et règlement les régissant.