La DGSN lance la version électronique de la “Revue de Police”

vendredi, 29 mars, 2019 à 18:44

Rabat – La Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) a lancé, vendredi, la version électronique de la “Revue de Police”, à travers une application Android destinée aux smartphones et aux tablettes tactiles.

Cette plateforme de communication est téléchargeable gratuitement sur les téléphones portables et les appareils électroniques, en effectuant une recherche par “revue de police” sur le système Android, indique un communiqué de la DGSN, faisant savoir qu’une version IOS est en cours de développement et de programmation pour les appareils fonctionnant sous ce système d’exploitation mobile.

Ainsi, le lectorat électronique de la revue pourra désormais accéder aux nouveaux numéros aussitôt publiés, dans les langues arabe et française, et consulter les précédents numéros publiés depuis 2014, dans l’attente de la numérisation de tous les anciens tirages à partir de 1961, souligne la même source, notant que le lecteur pourra également effectuer des recherches simples des articles, choisir la langue de rédaction et partager le contenu sur les réseaux sociaux et les applications de messagerie instantanée.

A travers la publication de la version électronique de la “Revue de Police”, la DGSN entend mettre ce magazine gratuitement à la disposition des citoyens, généraliser la sensibilisation aux questions sécuritaires, informer l’opinion publique des efforts de la Direction générale de la sûreté nationale dans le maintien de la sécurité du pays et des citoyens et mettre en avant la longue histoire de cette institution.