La DREFLCD du Rif consacre plus de 58 MDH aux opérations de prévention et de lutte contre les incendies de forêts en 2018

mercredi, 13 juin, 2018 à 14:39

Tanger – Un budget total de plus de 58 millions de dirhams (MDH) est alloué aux opérations de prévention et de lutte contre les incendies de forêts réalisées par la Direction régionale des Eaux et forêts et de la lutte contre la désertification (DREFLCD) du Rif au titre de 2018.