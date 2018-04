La gestion de la faune sauvage confisquée du commerce illicite, au cœur d’un atelier de formation à Rabat

mercredi, 18 avril, 2018 à 19:38

Rabat – Un atelier de formation sur la gestion de la faune sauvage confisquée du commerce illicite est organisé du 17 au 19 avril 2018, à l’initiative du Haut-commissariat aux Eaux et Forêts et à la lutte contre la Désertification (HCEFLCD), en collaboration avec l’Association pour la défense et la protection des animaux (AAP) et le Fonds international pour la protection des animaux (IFAW).