La jeunesse, l’une des catégories les plus influentes au sein des sociétés dans le monde arabe (M. Sebbar)

lundi, 5 novembre, 2018 à 18:29

Le choix de la ville d’Agadir pour accueillir la 7ème édition du Salon national de l’économie sociale et solidaire (ESS) vise à favoriser une plus grande justice spatiale, à mettre en valeur le potentiel local et à développer des expériences régionales en la matière, a souligné lundi à Rabat la secrétaire d’Etat chargée de l’artisanat et de l’économie sociale, Jamila El Moussali.