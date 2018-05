La journée nationale de l’enfant: un engagement ancré pour une protection juste et globale de l’enfance

jeudi, 24 mai, 2018 à 12:58

–Par Imad DLIA–

Rabat- La journée nationale de l’enfant, célébrée le 25 mai de chaque année, est une occasion de mettre en avant l’engagement du Maroc en faveur du bien-être social et culturel de l’enfance, comme elle témoigne des efforts déployés par le Royaume pour ancrer une protection juste et globale en faveur de cette frange de la société.

En effet, la promotion des droits de l’enfant est aujourd’hui plus que jamais, au cœur du chantier national de protection des droits de l’Homme, dans la perspective d’instaurer une protection effective et durable de l’enfance marocaine à la lumière de plusieurs défis notamment le volet relatif aux disparités socio-économiques.

Cette journée constitue également une opportunité pour mettre en exergue les efforts continus du Maroc dans le domaine de l’enfance et évaluer collectivement les politiques et programmes publics y afférents pour déceler leurs points forts et leurs défis à même de renforcer la convergence des différents intervenants (gouvernement, société civile et famille) pour une meilleure action complémentaire.

C’est aussi l’occasion pour le Maroc de renouveler son engagement envers les droits des enfants et sa traduction dans les politiques et programmes nationaux et de concrétiser son adhésion aux efforts de la communauté internationale en matière de protection de l’enfance.

Dans ce sillage, le ministère de la Famille, de la Solidarité, de l’Égalité et du Développement social, en coordination avec tous les intervenants et en collaboration avec l’UNICEF a adopté le 03 juin 2015, la Politique Publique Intégrée de Protection de l’Enfance au Maroc (PPIPEM) et le Programme National de sa mise en oeuvre 2015-2020.

Fruit de concertations élargies entre tous les acteurs concernés par la protection de l’enfance, dont les enfants eux-mêmes, cette politique est basée sur cinq axes stratégiques. Il s’agit du renforcement du cadre juridique de la protection des enfants et de son efficacité, la mise en place de normes des services et de pratiques, la mise en place d’organes territoriaux intégrés de protection de l’enfance, la promotion des valeurs sociales préservant les droits de l’enfant et la mise en place de systèmes d’information efficace et unifié pour le suivi et l’évaluation régulière.

Dans le cadre de ses prérogatives de protection des droits des enfants, le ministère a mis en place plusieurs programmes qui visent la protection des enfants à travers le soutien des initiatives des associations qui œuvrent dans le domaine de la protection des enfants, l’amélioration de la qualité de prise en charge des établissements de protection sociale et le renforcement des capacités des différents intervenants.

De même, une étude sur “le profil de la pauvreté des enfants au Maroc”, présentée le 7 mai à Rabat, a souligné la nécessité de l’institutionnalisation d’un système de suivi régulier de la pauvreté multidimensionnelle et monétaire des enfants et la mise en place de politiques et stratégies dans les domaines impactant le bien-être de l’enfant.

Élaborée conjointement par l’observatoire national du développement humain (ONDH), le ministère de la Famille, de la Solidarité, de l’Égalité et du Développement social et l’UNICEF, l’étude a mis l’accent sur la nécessité d’agir rapidement pour dresser le désavantage du milieu rural et des zones enclavées, notamment en termes d’accès aux services et à l’infrastructure de base.

Ainsi, le document qui analyse le “chevauchement des privations multiples chez l’enfant” a recommandé d’investir dans le développement de la petite enfance, l’adolescence et le monde rural et de mettre en place des interventions de protection sociale sensibles aux enfants.

Côté associatif, le président de Forum de l’enfance, Abdelali Errami, a indiqué que les efforts du Maroc en faveur de l’enfance dans les domaines législatif, de santé et d’enseignement ont été reconnus au niveau international par l’UNICEF grâce à l’amélioration des indices en la matière, et ce conformément à la Convention onusienne des droits de l’enfant ratifiée par le Maroc en 1993.

”Certes, l’enfant marocain constitue un véritable capital humain, d’où la nécessité de le faire bénéficier de tous ses droits pour qu’il soit capable de mettre en valeur ses capacités”, a-t-il fait observer, précisant que l’objectif de telles initiatives est de favoriser le droit des enfants à une vie saine, au développement, à la santé, à la protection contre l’exploitation et la violence et à un enseignement de qualité.

L’acteur associatif a, de même, mis l’accent sur les phénomènes liés à la déperdition scolaire notamment en milieu rural, le mariage des mineures et les enfants de la rue qui constituent une source d’inquiétude concernant la situation des enfants au Maroc.

Le travail des mineurs notamment dans les rangs des filles demeure une réalité qui influence négativement la santé et le développement de l’enfant et peut engendrer d’autres formes d’exploitation et de mauvais traitements, a-t-il déploré.

M. Errami a, en outre, appelé à une mobilisation nationale, en vue de mettre fin à toutes les formes de violence, de mauvais traitements et d’exploitation, insistant sur la nécessité de la mise en place des politiques et des programmes à leur profit, avec l’implication des associations concernées, tout en appelant à l’accélération de la création du Conseil consultatif de l’enfance et de la famille.

Ces dernières années, le Maroc a connu d’importantes avancées en matière de droits des enfants notamment dans les domaines de la survie, de l’éducation, du développement et de la protection de l’enfance. Cependant, il reste encore des défis majeurs à relever pour garantir l’accès total de tous les enfants du Maroc à leurs droits pour un présent et un avenir meilleurs.

La Journée nationale de l’enfant coïncide chaque année avec la tenue du Congrès national des droits de l’enfant, dont les travaux de la première édition organisée le 25 mai 1995, ont été sanctionnés par la création de l’Observatoire national des droits de l’enfant présidé par SAR la Princesse Lalla Meryem.

Cet observatoire constitue un des mécanismes visant la consécration et la protection des droits de l’enfant et ce en veillant à appliquer les conventions onusiennes de protection des droits de l’enfant et à suivre continuellement avec les partenaires nationaux et internationaux la situation de l’enfance au Maroc.

Le printemps 1999 a connu ainsi la création du Parlement de l’enfant comme mécanisme fondamental pour mettre en œuvre la convention onusienne. Cette structure est devenue un espace d’échanges et de familiarisation des enfants avec les pratiques démocratiques et de la culture de dialogue, du vivre-ensemble et l’association des enfants dans la prise de décisions politiques.

