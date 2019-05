La Marine Royale, en opération en Méditerranée, porte secours à 249 Subsahariens candidats à la migration irrégulière

lundi, 27 mai, 2019 à 14:49

Le ministre de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la Ville, M. Abdelahad Fassi Fehri, a souligné que l’élection du Maroc, lundi à Nairobi, en tant que membre du Conseil exécutif d’ONU-Habitat permettra au Royaume de s’ouvrir davantage sur les pays membres, notamment africains, d’exporter ses politiques nationales, son expérience et son expertise en matière d’Aménagement du Territoire, d’Urbanisme et d’Habitat et s’inspirer, par la même occasion, des expériences des autres pays du continent en la matière.