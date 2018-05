La MCC apporte son soutien au développement d’une nouvelle génération de programmes actifs de l’emploi au Maroc

mardi, 8 mai, 2018 à 10:02

Rabat – Un projet de promotion de l’emploi financé par la Millennium Challenge Corporation (MCC) et ciblant les jeunes en situation difficile issus des agglomérations urbaines et péri-urbaines et les femmes inactives a été lancé, lundi à Rabat.