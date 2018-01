La photo présentée sur les réseaux sociaux comme celle d’un enfant de la région de l’Atlas décédé à cause de la vague de froid “n’a rien à voir avec le Maroc” (ministère de l’intérieur)

mercredi, 10 janvier, 2018 à 22:23

Rabat – La photo relayée sur les réseaux sociaux montrant un homme portant la dépouille d’un enfant et qui a été présentée d’une manière erronée comme celle d’un enfant de la région de l’Atlas décédé dernièrement à cause des chutes de neige et de la vague de froid que connait la région “n’a rien à voir avec le Maroc”, a affirmé, mercredi, le ministère de l’Intérieur.

Cette photo a été diffusée en 2015 par des médias arabes pour illustrer la souffrance de citoyens syriens en raison des mauvaises conditions climatiques, a indiqué le ministère dans un communiqué, soulignant qu’elle “n’a rien à voir avec le Maroc”.

La même source a relevé qu’il s’agit de la même photo relayée également d’une manière erronée par certains journaux durant le mois de décembre 2016 et qui a été démentie en ce moment-là par le ministère de l’intérieur.