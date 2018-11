La Présidence du ministère public élue membre du bureau exécutif de l’Association des procureurs d’Afrique

Rabat- La Présidence du ministère public a été élue membre du bureau exécutif de l’Association des procureurs d’Afrique (APA), en marge des travaux du 13-è congrès de l’Association tenus du 30 octobre au 1er novembre à l’Île Maurice.

Le Maroc a été ainsi élu vice-président du bureau exécutif et représentant des pays de l’Afrique du nord au sein de l’APA, alors que le parquet égyptien a été élu à la tête de ce bureau, indique dimanche un communiqué de la présidence du ministère public, ajoutant que cette élection est le couronnement d’un processus entamé le 07 octobre 2017 par l’installation du président du ministère public.

Le bureau exécutif de l’APA comprend également le Sénégal, l’Afrique du Sud, l’Île Maurice, la Tanzanie et d’autres pays.

La participation marocaine à ce congrès, qui intervient sur invitation de l’APA, s’inscrit dans le cadre du renforcement de la présence marocaine sur la scène africaine et de la coopération avec les pays du continent.

Créée en 2003, l’Association des procureurs d’Afrique, qui se compose de 30 autorités de poursuite en Afrique, a pour objectifs de lutter contre la criminalité transfrontalière et de raffermir la coopération entre les parquets en Afrique, à travers l’échange et la diffusion des informations, des expériences et des expertises et la promotion du recours aux technologies de l’information.

Le 13è Congrès de cette association a été consacré à la consolidation de la suprématie de la loi, la lutte contre les crimes graves, la coopération internationale en matière de lutte contre le crime organisé et aux garanties du procès équitable.