La prison locale de Ras El Ma de Fès abrite la phase finale des concours religieux de la DGAPR

jeudi, 14 juin, 2018 à 17:17

Rabat – La prison locale de Ras El Ma de Fès a abrité, récemment, la phase finale des concours religieux, organisés au niveau national par la Délégation générale à l’Administration pénitentiaire et à la réinsertion (DGAPR), à l’occasion du mois de Ramadan béni.

Ces concours, qui s’inscrivent dans le cadre des activités organisées par la Délégation générale en faveur des pensionnaires au niveau des différents établissements pénitentiaires, comprennent plusieurs compétitions, telles la mémorisation et la psalmodie du Saint Coran, la mémorisation de l’ordre des Sourats et des Hadits, ainsi que l’explication du Saint Coran, indique un communiqué de la DGAPR.

Plus de 1.900 détenus dont 95 femmes ont pris part aux concours religieux aux niveaux local et régional, dont 121 se sont qualifiés pour la finale. Ces compétitions, qui font partie du programme des activités éducatives et culturelles, ont également connu la qualification de 17 femmes aux phases finales de ces concours organisés sous la supervision et avec la coordination des cadres du ministère des Habous et des Affaires islamiques, précise la même source.