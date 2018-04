La réforme des prisons s’inscrit dans une vision d’humanisation de l’espace carcéral

jeudi, 26 avril, 2018 à 22:13

Rabat – La réforme des prisons s’inscrit dans une vision d’humanisation de l’espace carcéral et d’adoption de politiques de formation et de qualification, a souligné, jeudi, le ministre délégué chargé des relations avec le Parlement et la société civile, porte-parole du gouvernement, Mustapha El Khalfi.