La réforme du système éducatif requiert un dispositif performant d’évaluation des politiques publiques en la matière

mardi, 30 octobre, 2018 à 15:32

Rabat – La réforme du système éducatif requiert un dispositif performant, cohérent et intégré de suivi, d’analyse et d’évaluation des politiques publiques éducatives, a indiqué mardi à Rabat le président du Conseil supérieur de l’éducation, de la formation et de la recherche scientifique (CSEFRS), Omar Azziman.