La réhabilitation du patrimoine architectural, un véritable levier du développement social, humain et économique

jeudi, 18 janvier, 2018 à 8:43

Taza- La réhabilitation du patrimoine architectural et sa valorisation constituent de ‘’véritables leviers’’ pour le développement social, humain et économique des médinas, en particulier, et des villes, en général, ont souligné les participants à une rencontre, mercredi à Taza.