La résistance héroïque des Ait Atta contre l’occupation étrangère, un jalon dans la lutte nationale pour l’indépendance (M. El-Ktiri)

mardi, 3 avril, 2018 à 23:04

Ikniwne (province de Tinghir) – La résistance héroïque des tribus d’Ait Atta contre l’occupation française en 1933 constitue un jalon dans la lutte nationale menée par le Trône et le peuple marocain pour le recouvrement de l’indépendance et le parachèvement de l’intégrité territoriale du Royaume, a affirmé, mardi, dans la commune rurale d’Ikniwne relevant de la province de Tinfghir, le Haut-commissaire aux anciens résistants et anciens membres de l’Armée de libération, Mustapha El-Ktiri.