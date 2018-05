La riche expérience du Maroc en matière de gestion durable des écosystèmes forestiers exposée au siège de l’ONU à New York

lundi, 7 mai, 2018 à 19:12

New York (Nations Unies) – Le Haut Commissaire aux eaux et forêts et à la lutte contre la désertification, M. Abdeladim Lhafi, a exposé, lundi au siège des Nations Unies à New York, la politique du Maroc en matière de gestion des écosystèmes forestiers et la vision de la stratégie nationale 2015-2024 en matière de forêts.