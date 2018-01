La SNDD est de nature à promouvoir la culture du développement durable sur les plans national, régional et local (ministre)

vendredi, 5 janvier, 2018 à 20:31

El Hajeb – La Stratégie nationale de développement durable (SNDD), adoptée récemment, guidera l’action de l’ensemble des intervenants et contribuera à la promotion de la culture du développement durable et de l’économie verte sur les plans national, régional et local, a affirmé la Secrétaire d’Etat chargée du Développement durable, Nezha El Ouafi.