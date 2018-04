Laâyoune abrite le 4e forum du Sud pour l’information et l’orientation scolaire et professionnelle

vendredi, 20 avril, 2018 à 20:11

Laâyoune – Le rideau est tombé, vendredi, à Laâyoune sur la 4ème édition du forum du sud pour l’information et l’orientation scolaire et professionnelle, organisée par l’Académie régionale d’éducation et de formation (ARFE).