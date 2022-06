Laâyoune accueille les premières concertations pour l’élaboration des orientations de la politique publique d’aménagement du territoire

jeudi, 2 juin, 2022 à 15:39

Laâyoune – Le ministère de l’Aménagement du territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la ville a organisé, jeudi à Laâyoune, les premières concertations pour l’élaboration des Orientations de la politique publique d’aménagement du territoire (OPPAT).

Initié en partenariat avec la wilaya de la région Laâyoune-Sakia El Hamra, cet évènement régional constitue la première étape d’une série de rencontres qui se tiendront dans les douze régions du Maroc, dans le sillage des efforts visant à assurer le succès des réformes institutionnelles adoptées par le Royaume et à contribuer à la mise en œuvre du chantier de la régionalisation avancée ainsi qu’à l’implémentation des choix stratégiques portés par le nouveau modèle de développement (NMD).

Ces premières concertations font partie du processus de l’élaboration des orientations de la politique publique d’aménagement du territoire, selon une approche de réflexion collective et de co-construction, autour des perspectives d’avenir des territoires et de leurs trajectoires spécifiques de développement, a indiqué l’Inspecteur régional de l’aménagement du territoire national et de l’urbanisme de Laâyoune-Sakia El Hamra, Tayeb Lachkar.

Il a ajouté que les OPPAT constituent un document d’orientation prospectif qui détermine les priorités et les options de l’Etat en matière d’aménagement du territoire à différentes échelles territoriales (national, régional et local), tenant compte des vocations et spécificités des différents territoires dans une vision prospective partagée par l’ensemble des acteurs.

Il s’agit là, a-t-il expliqué, d’encadrer les Schémas régionaux d’aménagement du territoire (SRAT) afin d’assurer la cohérence et l’harmonisation de ces schémas, en plus d’organiser la convergence intersectorielle, en encadrant à moyen et long termes les politiques sectorielles en direction des territoires.

M. Lachkar a relevé que les nouvelles OPPAT requièrent un nouveau système de partenariat plus équilibré et conforme aux exigences de la Constitution et des lois organiques qui encadrent le processus de la régionalisation avancée, notant que la conduite de ce chantier est ainsi fondée sur une démarche de co-construction et de concertation avec l’ensemble des partenaires concernés au niveau central et territorial.

Pour sa part, le wali de la région Laâyoune-Sakia El Hamra, gouverneur de la province de Laâyoune, Abdeslam Bekrate, a souligné que ces premières concertations reflètent la pertinence de la démarche participative adoptée depuis des années par le Royaume en matière d’élaboration des politiques publiques dans tous les secteurs vitaux, mettant l’accent sur l’importance de l’implication des élus locaux, des acteurs de la société civile et des citoyens pour réussir ce chantier phare.

L’objectif de ce genre de rencontres est d’élaborer une vision proactive et claire à même de renforcer les acquis et donner une forte impulsion au processus de développement socio-économique dans le Royaume en général, et les provinces du Sud en particulier, a fait observer M. Bekrate, relevant que ces premières concertations offrent l’occasion pour toutes les parties prenantes de faire le bilan des réalisations et des défis et de contribuer à la préparation d’une politique d’aménagement du territoire plus efficace dans l’avenir.

Les autres intervenants ont souligné que les nouvelles Orientations de la politique publique d’aménagement du territoire devront définir les règles d’aménagement visant à assurer la cohésion du territoire national, ainsi que les objectifs et les priorités vers lesquels devront converger les stratégies sectorielles et territoriales.

En marge de cet événement, qui s’est déroulé en présence des gouverneurs de Tarfaya, Boujdour et Es-Semara, ainsi que des élus et responsables locaux, deux ateliers thématiques ont été organisés pour débattre et recueillir les propositions des divers partenaires.

Lors du premier atelier, les participants ont notamment discuté de la nature des politiques sectorielles pour valoriser les vocations régionales, du renforcement des activités de transformation de la pêche et des produits de la mer, de la valorisation des ressources minières, de la promotion du tourisme solidaire et artisanat, ainsi que de la valorisation du savoir-faire local.

Les débats ont aussi porté sur le renforcement des transformations numériques comme un moteur essentiel de la compétitivité et de l’attractivité de la région et l’édification d’une stratégie de l’économie du savoir.

Les participants ont examiné, au cours du deuxième atelier, le thème de “la construction d’une métropole régionale avec un rayonnement africain: le Grand Laâyoune”.

L’accent a été mis sur le développement des activités tertiaires autour des secteurs moteurs (pôle halieutique et valorisation des phosphates), des activités de formation supérieure et universitaire, ainsi que des activités commerciales et de logistique.

Il s’agit aussi de la promotion de grands projets afin de construire un tissu urbain attractif : infrastructures (contournement du Grand Laâyoune, traversée du “couloir des vents”, liaisons avec la zone saharienne, lignes aériennes avec l’Afrique), en plus de l’urbanité et la centralité (relations entre les éléments moteurs du hub africain).