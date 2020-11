Laâyoune: Appel à une protection efficace et réelle des femmes en temps de pandémie

samedi, 28 novembre, 2020 à 17:51

Laâyoune – Des militants des droits de l’Homme et acteurs associatifs ont appelé, vendredi à Laâyoune, à assurer une protection efficace et réelle des femmes contre toutes les formes de violence, pour une société saine et exempte d’injustice et d’abus, notamment en ces temps de pandémie de Covid-19.

Lors d’un atelier de réflexion sur les “Mécanismes de prévention et de protection contre la violence à l’égard des femmes”, organisé par la Commission régionale des droits de l’Homme (CRDH) de Laâyoune-Sakia El Hamra, les participants ont jugé indispensable une mise œuvre optimale des dispositions progressistes contenues dans la Constitution 2011 en matière d’équité, d’égalité, de dignité et de justice sociale.