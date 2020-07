Laâyoune: arrestation de deux individus pour leurs liens présumés avec un réseau actif dans l’émigration clandestine et le trafic d’alcool (DGSN)

samedi, 25 juillet, 2020 à 8:29

Rabat – Les éléments du service préfectoral de la police judiciaire de la préfecture de police de Laâyoune ont interpellé, vendredi soir, sur la base d’informations précises fournies par les services de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), deux individus de 32 et 41 ans aux multiples antécédents judiciaires, pour leurs liens présumés avec un réseau criminel actif dans l’organisation d’émigration clandestine et de préparation et trafic illégal de boissons alcoolisées.

Les investigations et perquisitions effectuées dans le cadre de cette affaire ont permis de saisir un canot pneumatique utilisé dans des opérations d’émigration illégale, indique dans un communiqué la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), auquel s’ajoutent deux voitures, dont un 4X4, leurs plaques d’immatriculation, des équipements utilisés dans la distillation et la préparation de l’eau-de-vie, ainsi que des boissons alcoolisés destinées au trafic illégal.

L’opération de pointage des deux mis en cause dans la base de données des recherchés par la justice a révélé que le premier suspect fait l’objet d’un avis de recherche à l’échelle nationale pour une affaire d’organisation d’émigration clandestine, suite au démantèlement au mois d’avril d’un réseau criminel actif dans ce domaine, précise le communiqué, soulignant que le deuxième suspect est, quant à lui, recherché au niveau national pour trafic illégal de boissons alcoolisées et de chira.

Les deux suspects ont été placés en garde à vue dans le cadre de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent, pour élucider les tenants et aboutissants de cette affaire et déterminer les éventuels liens et ramifications de ce réseau criminel, conclut le communiqué.