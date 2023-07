Laâyoune: arrestation de deux individus pour leurs liens présumés avec un réseau criminel d’organisation de la migration illégale et de traite d’êtres humains

jeudi, 13 juillet, 2023 à 10:21

Laâyoune – Les éléments du service préfectoral de la police judiciaire de Laâyoune ont procédé, mercredi, en coordination avec les services de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), à l’interpellation de deux individus âgés de 30 et 41 ans, pour leurs liens présumés avec un réseau criminel d’organisation de la migration illégale et la traite d’êtres humains.

Les deux mis en cause ont été appréhendés en flagrant délit de préparation d’une opération d’émigration illégale par voie maritime, a-t-on indiqué de source sécuritaire, soulignant que les perquisitions effectuées dans leur domicile ont permis la saisie d’une voiture et de deux embarcations pneumatiques.

Le pointage a démontré que les deux mis en cause ont fait l’objet de plusieurs mandats de recherche au niveau national, émanant des services de la police judiciaire ainsi que de la gendarmerie de Laâyoune et Dakhla, pour leur implication présumée dans des affaires similaires relatives à l’organisation de la migration illégale, du trafic de drogues et de crimes financiers, a-t-on précisé de même source.

Les deux mis en cause ont été placés en garde à vue pour les besoins de l’enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet compétent pour élucider les circonstances de cette affaire, ajoute-on, notant que les recherches et les investigations se poursuivent afin d’arrêter toutes les personnes impliquées dans cette activité criminelle.v