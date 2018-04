Laâyoune: Atelier de formation sur les mécanismes participatifs de dialogue et de concertation dans l’élaboration des politiques locales

vendredi, 13 avril, 2018 à 20:14

Laâyoune – “Les mécanismes participatifs de dialogue et de concertation impliquant la société civile dans la prise de décisions et l’élaboration des politiques locales”, est le thème d’un atelier de formation organisé jeudi à Laâyoune par le Centre de réflexion stratégique et défense de la démocratie (CSTDD).