Laâyoune: Célébration du 19è anniversaire de l’INDH

samedi, 18 mai, 2024 à 21:08

Laâyoune – La Wilaya de la région Laâyoune-Sakia El Hamra a organisé, samedi à Laâyoune, une cérémonie à l’occasion du 19è anniversaire du lancement de l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH), sous le thème “Les 1.000 premiers jours de la vie, fondement de l’avenir de nos enfants”.

Cette cérémonie, présidée par le Wali de la région Laâyoune-Sakia El Hamra, gouverneur de la province de Laâyoune, Abdeslam Bekrate, a été l’occasion de mettre en lumière l’engagement fort de cette initiative royale en faveur de la santé de la mère et de l’enfant, en particulier dans sa troisième phase.

S’exprimant à cette occasion, M. Bekrate a souligné que depuis sa création, l’INDH a réalisé une série de projets dans divers domaines ayant un impact direct sur les indicateurs de développement humain.

Il a également indiqué que la troisième phase de l’INDH a accordé un intérêt particulier à la santé de la mère et de l’enfant, mettant en exergue le rôle des associations de la société civile pour garantir la réussite des différents chantiers sociaux.

Après avoir rappelé que les trois premières années de la vie de l’enfant sont une phase cruciale qui impacte de façon permanente la santé et le bien-être des générations montantes, le Wali a noté que le quatrième programme relatif à l’impulsion du capital humain des générations montantes a accordé une grande importance aux projets et initiatives visant à accompagner les enfants à bas âge et au cours des premiers cycles de leurs vies.

Pour sa part, le chef de la division de l’action sociale (DAS) de la wilaya de Laâyoune-Sakia El Hamra, Mohamed Abdou Rabihi, a passé en revue les différents projets mis en œuvre dans le cadre de la 3è phase de l’INDH dans le volet de la santé de la mère et de l’enfant au niveau de la province.

Dans ce sillage, il a fait observer qu’il a été procédé à l’équipement en matériel de diagnostic médical relatif à la santé reproductive, du service de maternité à l’hôpital régional Moulay Hassan Ben Mehdi et des centres de santé en milieu urbain et rural de la province, mobilisant une enveloppe budgétaire globale de 621.706 Dirhams.

De même, il a indiqué que le suivi médical des enfants scolarisés en situation de précarité dans la province de Laâyoune a profité à 2.656 élèves qui poursuivent leurs études dans 52 établissements scolaires, nécessitant un montant global de 905.993 Dirhams durant la période 2019-2023.

Cette opération qui a bénéficié aux élèves du primaire en milieu urbain et rural a porté sur les différentes spécialités, à savoir les soins bucco-dentaires (1.349 bénéficiaires), l’ophtalmologie (1.066), la pédiatrie (134) et l’oto-Rhino-Laryngologie (107), a-t-il précisé.

Par ailleurs, le responsable a passé en revue le bilan des campagnes de sensibilisation sur la santé maternelle et infantile, ayant profité à 1.362 femmes et 892 enfants, durant la période allant de 2021 à 2023, pour enveloppe budgétaire estimée à 203.500 Dirhams.

Ces campagnes de sensibilisation ont porté notamment sur la planification familiale, le dépistage précoce du cancer du sein et du col de l’utérus, le suivi médical post-natal et sur les vaccins infantiles essentiels et la santé reproductive, a-t-il poursuivi.

Lors de cette rencontre, le Comité provincial du développement humain de Laâyoune a approuvé son plan d’action au titre de l’année 2024, pour un montant de plus de 11,61 millions de dirhams (MDH) portant sur les quatre programmes fondamentaux de la troisième phase de l’INDH.

Cette rencontre, à laquelle ont pris part des élus, des chefs des services extérieurs et des représentants de la société civile, a été suivie d’une visite de terrain au service de chirurgie et au pavillon mère-enfant de l’hôpital régional Moulay Hassan Ben Mehdi de Laâyoune, où il a été procédé à la distribution de kits d’accouchement.

Par la suite, le wali et la délégation l’accompagnant se sont rendus à l’hôpital Hassan II des spécialités à Laâyoune, l’occasion de s’arrêter de visu sur l’opération du suivi médicale des enfants scolarisés en situation de précarité.