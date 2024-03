Laâyoune: Le Conseil régional adopte une convention de partenariat avec la commune de Mandera au Kenya

lundi, 4 mars, 2024 à 23:52

Laâyoune – Le Conseil de la région de Laâyoune-Sakia El Hamra, réuni lundi dans le cadre de sa session ordinaire du mois de mars, a adopté une convention cadre de partenariat avec la commune de Mandera au Kenya.

Présidée par le président du Conseil régional, Sidi Hamdi Ould Errachid, en présence du gouverneur de la province d’Es-Semara, Hamid Naimi, cette réunion a été l’occasion d’adopter cette convention cadre de partenariat entre cette instance élue et la commune de Mandera, visant à définir un cadre de coopération dans le domaine de l’investissement.

S’inscrivant dans le cadre de la sage politique de SM le Roi Mohammed VI, visant à renforcer la coopération Sud-Sud et à consolider les relations entre le Maroc et les pays africains, cette convention traduit la volonté du Conseil de la région Laâyoune-Sakia El Hamra et de la commune Mandera au Kenya d’établir une coopération exemplaire et pionnière dans les domaines favorisant l’investissement.

Cet accord porte également sur les différentes activités économiques, notamment les secteurs liés à la gestion de l’eau et aux énergies renouvelables.

En vertu de cette convention, les deux parties s’engagent à fournir un soutien institutionnel et administratif pour mettre en œuvre ses dispositions, échanger des visites et fournir tous documents, informations et données nécessaires pour assurer la réussite de ce partenariat.