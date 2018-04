Laâyoune : Coup d’envoi du Forum international des jeunes et des femmes leaders

jeudi, 26 avril, 2018 à 8:38

Laâyoune – Le 1er forum international des jeunes et des femmes leaders, organisé par l’association marocaine pour le développement économique, social et culturel, s’est ouvert mercredi soir à Laâyoune, sous le signe ‘’Les grands chantiers de développement dans les provinces du sud et le pari d’ouverture sur l’Afrique’’.