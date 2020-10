Laâyoune: La CSMD rencontre des chercheurs agricoles et jeunes porteurs de projets

mercredi, 21 octobre, 2020 à 21:56

Foum El Oued (province de Laâyoune) – Le président de la Commission spéciale du modèle de développement (CSMD), Chakib Benmoussa, a rencontré mercredi des chercheurs en agriculture durable et des jeunes porteurs de projets issus de la région Laâyoune-Sakia El Hamra.

Ces séances d’écoute font partie de la démarche adoptée par la CMSD visant à récolter les propositions et contributions de tous les acteurs dans un climat de transparence et d’ouverture pour un modèle de développement participatif et inclusif.