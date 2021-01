Laâyoune: Début de la campagne de vaccination au profit des cadres pédagogiques

dimanche, 31 janvier, 2021 à 11:39

Laâyoune – Les cadres administratifs et éducatifs relevant de la direction provinciale du ministère de l’Éducation nationale à Laâyoune ont reçu, samedi, les premières doses du vaccin contre le coronavirus, dans le strict respect des mesures sanitaires visant à limiter la propagation de la pandémie.

L’opération, qui s’inscrit dans le cadre de la campagne nationale de vaccination contre la Covid-19, a concerné les fonctionnaires du ministère âgés de plus de 45 ans.

Le nombre de bénéficiaires de cette opération, qui durera une semaine, est estimé à 2.800 cadres éducatifs et administratifs, dont 2.400 de l’enseignement privé et 400 du privé, a précisé le directeur de la délégation provinciale de l’Education nationale à Laâyoune, Mohamed Bachir Toubali.

Il a appelé à une implication effective de l’ensemble des cadres relevant de la direction pour faire réussir cette opération dans la perspective du retour à la normale au sein des établissements d’enseignement de la province dans le plus tôt possible, assurant que la première journée s’est déroulée dans de bonnes conditions grâce à la coordination étroite avec les pouvoirs publics et les autorités sanitaires.

L’opération, qui s’est déroulée au sein du siège de la direction provinciale de l’Education nationale, fait partie de la première phase de la campagne nationale de vaccination qui cible le personnel en première ligne, notamment celui de la santé et les pouvoirs publics, ainsi que les personnes âgées de plus de 75 ans.

D’après la Direction régionale de la Santé (DRS) de Laâyoune-Sakia El Hamra, seize points de vaccination ont été prévus pour le déroulement de cette campagne à Laâyoune, dont 10 en milieu urbain et 6 équipes mobiles dans le monde rural.

Conformément aux Hautes Instructions Royales, la campagne de vaccination sera gratuite pour l’ensemble des citoyens, l’objectif étant d’immuniser toutes les composantes du peuple marocain (30 millions pour vacciner à peu près 80% de la population), de réduire puis éliminer les cas de contamination et de décès dus à l’épidémie, et de contenir la propagation du virus, dans la perspective d’un retour progressif à une vie normale.

Cette campagne nationale se déroule de façon progressive et par tranches et bénéficiera à l’ensemble des citoyens marocains et résidents de 17 ans et plus.