Laâyoune : Destruction par incinération de plus de 6,4 tonnes de Chira et des produits prohibés

jeudi, 19 avril, 2018 à 23:25

Laâyoune – Le service des douanes de Laâyoune a procédé, mercredi, à la destruction par incinération de 6 tonnes et 467 kg de Chira et autres produits prohibés saisis par les agents de douanes, la Gendarmerie royale et la police judiciaire dans la région.