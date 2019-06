Laâyoune: La direction régionale de la Santé dément le décès de 9 nouveau-nés

lundi, 3 juin, 2019 à 18:40

Une convention de partenariat a été signée, lundi à Rabat, entre le ministère de la Culture et de la Communication et la Société nationale de radiodiffusion et de télévision (SNRT), en vertu de laquelle les deux parties s’engagent à renforcer leur coopération en matière de réalisation d’émissions télévisées en faveur de la promotion des monuments historiques et des sites archéologiques.