Laâyoune: Installation de passages de désinfection à l’entrée des structures hospitalières

mercredi, 8 avril, 2020 à 23:52

Laâyoune – La commune de Laâyoune a installé des passages de désinfection à l’entrée des structures hospitalières, dans le cadre des mesures de prévention contre les risques de transmission du coronavirus (COVID-19).

Ce dispositif de grande importance dans la lutte contre la pandémie a été mis en place à l’entrée de l’hôpital Moulay Hassan Ben Mehdi, qui accueille les patients atteints du Covid-19, l’hôpital militaire, l’hôpital Hassan II des spécialités ainsi que le centre des spécialités du Centre de transfusion sanguine.

Le président du conseil communal de Laâyoune, Moulay Hamdi Ould Errachid a indiqué que l’installation de ces passages s’inscrit dans le cadre des efforts déployés par les élus pour préserver la santé et la sécurité des patients et du personnel médical.

Il a ajouté que ce dispositif sera étendu à d’autres établissements et services publics qui accueillent des citoyens autorisés à quitter leurs domiciles durant l’état d’urgence sanitaire pour l’exercice de leurs activités professionnelles, l’achat de produits de première nécessité ou pour des motifs de santé, en vue de contenir tout risque d’introduction du virus dans ces lieux.

M. Ouled Errachid a expliqué que ces passages fonctionnent suivant la technique de désinfection à la vapeur et selon un système de contrôle électronique, de sorte que toute personne qui les traverse est exposée automatiquement au procédé de désinfection de plusieurs côtés.

La commune de Laâyoune s’était impliquée très tôt dans le travail de sensibilisation et de lutte contre le coronavirus en lançant plusieurs opérations de désinfection et de stérilisation des lieux publics et des administrations locales.

Cet effort se poursuit actuellement avec l’évacuation des marchés populaires, qui constituent une menace sérieuse pour la santé publique, et le recasement des marchands ambulants dans des espaces répondant aux normes d’hygiène et de salubrité.