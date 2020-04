Laâyoune: Interpellation de 5 individus soupçonnés de liens avec un réseau criminel actif dans l’organisation de la migration clandestine 

dimanche, 26 avril, 2020 à 20:35

La Délégation générale à l’administration pénitentiaire et à la réinsertion (DGAPR) a démenti dimanche le contenu d’une vidéo publiée sur YouTube dans laquelle “certaines personnes prétendent être détenues à la prison locale de Ouarzazate” et qu’elles “souffrent d’une absence de soins médicaux et ne reçoivent pas les repas à temps”.