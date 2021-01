Laâyoune: interpellation d’un individu soupçonné de lien avec un réseau criminel actif dans le trafic international de drogue (DGSN)

dimanche, 31 janvier, 2021 à 10:47

Rabat – Les éléments de la Brigade anti-gangs relevant du service préfectoral de la police judiciaire de Laâyoune ont réussi, sur la base d’informations précises fournies par les services de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), samedi, à interpeller un individu âgé de 26 ans recherché au niveau national pour des affaires de drogue, et ce pour son lien présumé avec un réseau criminel actif dans le trafic international de drogue et de psychotropes.

Le suspect a été appréhendé au niveau du quartier “Khat Ramla” à Laâyoune, après que son pointage dans la base de données des personnes recherchées a révélé qu’il faisait l’objet d’un mandat de recherche émis à son encontre au niveau national par les services de la Gendarmerie royale à Dakhla pour des affaires de drogue, indique la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué.

Les recherches et investigations menées à la lumière de cette affaire ont permis de localiser le lieu de dissimulation d’une cargaison de drogue dans une zone inhabitée à environ 150 kilomètres de la ville de Smara, avant le déplacement sur les lieux et la saisie de 53 ballots de chira d’un poids total d’une tonne et 590 kilogrammes, précise la même source.

Le mis en cause a été placé en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent, afin de déterminer les ramifications éventuelles de cette activité criminelle et d’interpeller l’ensemble des présumés impliqués dans la commission de ces actes criminels, conclut la DGSN.