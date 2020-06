Laâyoune: Interpellation de quatre individus pour liens présumés avec un réseau d’immigration clandestine (DGSN)

samedi, 13 juin, 2020 à 6:45

Rabat – Les éléments de la police judiciaire de Laâyoune ont interpellé, jeudi, quatre individus, dont un repris de justice, soupçonnés de liens avec un réseau criminel s’activant dans l’immigration clandestine et l’escroquerie.

Selon un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), les services de police de la ville ont agi sur la base d’une plainte déposée par six ressortissants subsahariens, corroborée par un enregistrement vidéo attestant du versement de sommes d’argent aux suspects afin que ces derniers les aident à atteindre les îles Canaries de manière illégale à bord d’embarcations artisanales.

Les investigations ont permis d’interpeller les suspects et d’identifier d’autres victimes de ces actes criminels, ajoute la même source précisant que la perquisition menée dans un domicile utilisé par les mis en cause a permis de saisir neuf téléphones portables appartenant aux victimes.

Les quatre mis en cause ont été placés en garde à vue dans le cadre de l’enquête préliminaire menée sous la supervision du parquet compétent, afin d’élucider les tenants et aboutissants de cette affaire et déterminer l’ensemble de ses ramifications et liaisons éventuelles, ajoute le communiqué de la DGSN.