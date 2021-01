A Laâyoune, les aînés commencent à se faire vacciner contre la Covid-19

vendredi, 29 janvier, 2021 à 19:05

Laâyoune – Les personnes âgées de plus de 75 ans étaient au rendez-vous, vendredi à Laâyoune, pour recevoir la première dose du vaccin anti-Coronavirus, dans le cadre de la campagne nationale de vaccination lancée la veille par SM le Roi Mohammed VI.

Dès la matinée, les points de vaccination de la capitale du Sud marocain ont commencé à accueillir cette catégorie de la population, dans le strict respect du protocole sanitaire et des mesures préventives en vigueur visant à limiter la propagation de la maladie.

A l’instar des autres villes du Royaume, la campagne avait été jeudi soir à Laâyoune où les premières doses du vaccin ont été administrées à un groupe de cadres de santé à l’Hôpital régional Moulay El Hassan Ben El Mehdi.

A l’école primaire Dcheira, les personnes âgées, masques sur le visage, ont été accueillis par petits groupes, après la prise de température au portail de cet établissement.

Les cadres de santé de la région, en coopération avec les agents d’autorité, sont mobilisés pour assurer un accueil sûr et rassurant aux bénéficiaires de cette campagne, a déclaré à la MAP Moulay Ahmed Bourakba, chargé de communication à la direction régionale de la Santé (DRS) de Laâyoune-Sakia El Hamra.

Il a ajouté que la première journée de cette campagne s’est déroulée dans de bonnes conditions grâce aux moyens matériels et logistiques déployés par la DRS, avec le soutien des autorités locales, en vue de faire réussir cette opération dans la région.

Outre les personnes âgées de plus de 75 ans, les catégories ciblées durant la première phase de cette opération, sont le personnel de première ligne, notamment celui de la santé (âgé de 40 ans et plus) et les pouvoirs publics (personnes âgées de 45 ans et plus), a-t-il rappelé.

Plusieurs bénéficiaires ont fait part de leur satisfaction pour les conditions d’accueil et de prise en charge tout au long du processus de vaccination, tout en exprimant leurs remerciements et gratitude à SM le Roi Mohammed VI pour cette initiative généreuse du Souverain.

D’après la DRS, seize points de vaccination ont été prévus pour le déroulement de cette campagne à Laâyoune, dont 10 en milieu urbain et 6 équipes mobiles dans le monde rural.

SM le Roi Mohammed VI avait procédé, jeudi au Palais Royal à Fès, au lancement de la campagne nationale de vaccination contre la Covid-19.

A cette occasion, Sa Majesté le Roi avait reçu la première dose du vaccin contre le virus.