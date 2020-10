Laâyoune: Les unités industrielles tournent à plein régime dans le respect du protocole sanitaire

vendredi, 2 octobre, 2020 à 22:01

El Marsa – L’activité économique a repris avec vigueur dans les unités industrielles de la ville d’El Marsa (province de Laâyoune), dans un contexte marqué par un respect strict du protocole sanitaire visant à évier la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19).

Il importe plus que jamais de se conformer aux mesures sanitaires préventives pour stimuler l’activité économique et fortifier les chaînes de production axées principalement sur les produits de la mer, a souligné le wali de la région Laâyoune-Sakia El Hamra, gouverneur de la province de Laâyoune, Abdeslam Bekrate, lors d’une visite de terrain effectuée vendredi à l’une des unités industrielles spécialisées dans la conservation de poisson à El Marsa.

A ce jour, plus de 10.000 tests de dépistage du coronavirus ont été effectués sur les ouvriers dans la zone industrielle de la ville, a-t-il fait savoir, soulignant la nécessité d’un suivi quotidien pour assurer la continuité de la dynamique économique et préserver les postes de travail. L’objectif est de capitaliser sur les acquis qui ont été déjà réalisés dans la lutte contre la pandémie dans la région, a-t-il ajouté.

Pour sa part, le président de la commune d’El Marsa, Badr Moussoaui, a exprimé sa satisfaction quant au retour de l’activité économique dans les unités industrielles à son niveau normal, jugeant indispensable de respecter les mesures de précaution approuvées par les pouvoirs publics pour limiter la transmission de la pandémie.

Il a aussi mis l’accent sur l’obligation d’une implication volontaire des salariés dans la mise en œuvre quotidienne du protocole sanitaire en vigueur.

Ce protocole vise à soutenir les mesures préventives prises par les pouvoirs publics pour garantir la sécurité et la santé des ouvriers des unités de produits de la mer, de production de farine et d’huile de poisson et de glace, le but étant d’assurer des conditions de travail favorables et sûres.

Il porte notamment sur la centralité du respect des règles d’hygiène publique, l’obligation de port des masques de protection pour les travailleurs, l’utilisation obligatoire d’antiseptiques alcooliques, en plus d’assurer une ventilation adéquate des unités industrielles.