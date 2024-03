Laâyoune: L’INDH au chevet des femmes en situation de précarité

vendredi, 15 mars, 2024 à 11:50

Laâyoune – Le Centre d’autonomisation économique des femmes en situation de précarité de Laâyoune, créé dans le cadre de la phase III de l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH), se veut une véritable structure dédiée à l’autonomisation économique des femmes en situation difficile.

Réalisé par l’INDH dans le cadre de son deuxième programme relatif à l’accompagnement des personnes en situation de précarité, ce centre offre aux femmes qui travaillaient dans le secteur informel, un cadre de travail décent leur permettant d’améliorer leurs revenus et conditions de vie.

Mobilisant un montant global de 5 millions de Dirhams (MDH), dont 2 MDH assuré par l’INDH dédié à la construction et 3 MDH pris en charge par l’Agence du Sud pour l’équipement, en plus de la contribution de la commune de Laâyoune pour la mobilisation de l’assiette foncière, cette structure vise à valoriser le travail de cette catégorie de femmes et leur garantir un revenu régulier préservant leur dignité.

Opérationnel depuis fin juillet 2023, ce centre dont la gestion est assurée par l’association “Bachair El Khayer” pour l’action sociale, culturelle, environnementale et sportive, profite à environ 100 femmes, le but étant d’améliorer leur situation économique et de renforcer leurs capacités à faire face à diverses formes de vulnérabilité économique et sociale.

S’étalant sur une superficie de 540 m2, ce centre est doté de machines à laver de qualité, de machines à coudre, de salles de repos et des douches et sanitaires, ainsi qu’un réfectoire.

Ainsi, ces femmes de ménage journalières se répartissent sur des groupes de six personnes pour laver et nettoyer les matelas, moquettes, tapis et couettes à l’aide de produits dispensés à titre gratuit par le centre. Après un travail de fourmi de plusieurs heures, elles partagent le revenu.

Dans une déclaration à la MAP, El Hambata Qaddouf, chef de service du programme “Accompagnement des personnes en situation de précarité”, à la division de l’action sociale (DAS) de la wilaya de Laâyoune-Sakia El Hamra, a souligné que ce centre construit par l’INDH est pionnier au niveau national, notant qu’il vient renforcer la promotion des conditions des femmes, en leur assurant une meilleure intégration socio-économique.

Le Comité provincial du développement humain (CPDH) de Laâyoune accorde une subvention annuelle de gestion de 500.000 DH au profit du centre, a-t-elle fait savoir.

Cette structure commence à connaitre une forte affluence des citoyens des quartiers voisins, a indiqué la présidente de l’association chargée de la gestion du Center, Khalifa Daba, précisant que le centre a accueilli plus de 100 bénéficiaires au cours de huit mois de son fonctionnement.

Elle a également salué hautement l’apport indéniable de l’INDH qui a permis à ces femmes de trouver dans le centre, un bon refuge qui leur garantit un revenu stable et un cadre de travail approprié, mettant l’accent sur l’autonomisation économique des femmes pour assurer l’amélioration de leurs conditions de vie.

De leur côté, les bénéficiaires ont relevé que cette structure leur a permis de renforcer leur indépendance financière, se félicitant du rôle que joue l’INDH pour soutenir et assister les groupes vulnérables.

En somme, l’INDH se veut un acteur majeur dans l’accompagnement des personnes en situation de précarité et dans l’amélioration de leurs conditions de vie au niveau de la province de Laâyoune.