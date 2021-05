Laâyoune: L’INDH contribue à l’équipement des centres de santé

jeudi, 20 mai, 2021 à 18:04

Laâyoune – L’Initiative nationale pour le développement humain (INDH) a mobilisé une importante enveloppe budgétaire pour l’équipement de huit centres de santé dans la province de Laâyoune.

Ces équipements, qui ont nécessité une somme de 400.000 dhs, sont destinés au diagnostic précoce des maladies de la mère et de l’enfant et de la malnutrition.

La cérémonie de remise de ce matériel à la délégation de la Santé de Laâyoune a été présidée jeudi par le wali de la région de Laâyoune-Sakia El Hamra, gouverneur de la province de Laâyoune, Abdeslem Bekrate, à l’occasion de la célébration du 16ème anniversaire de l’INDH.

Le directeur régional de la Santé, Ali Haouari s’est félicité de cette initiative de l’INDH visant à soutenir le secteur de la santé dans la province de Laâyoune, en vue de préserver la santé de la mère et de l’enfant.

Il a souligné que ce lot de matériel médical permettra aux différentes structures de la santé de mener à bien le diagnostic précoce de toutes les maladies de la mère et de l’enfant.

De son côté, le chef de la division de l’Action sociale, Massoud Dalia a relevé que la célébration du 16ème anniversaire de l’INDH coïncide avec le lancement de la 3ème phase de ce chantier royal visant à donner une impulsion au capital humain.

Il a ajouté que la remise de ces équipements médiaux aux structures de santé de la province de Laâyoune est la concrétisation de l’intérêt accordé par l’INDH à l’élément humain en tant que levier du développement.

Le wali et les responsables régionaux de l’INDH et des secteurs de l’enseignement et de la santé ont visité à cette occasion le centre d’épanouissement des jeunes, inauguré en février dernier grâce à une contribution de l’INDH, et visant le développement des capacités des jeunes et de lutter contre la déperdition scolaire.

Pour concrétiser ses objectifs et préparer les jeunes à assumer leurs responsabilités au sein de la société, le centre offre des cours de soutien en français et mathématiques, des activités para-scolaires comme le théâtre, la musique et la communication, en plus du cinéma et d’autres activités sportives et culturelles.

La délégation a également procédé à la remise d’équipements médicaux et d’une aide alimentaire au centre de la Ligue marocaine protection enfants, destinés aux enfants abandonnés.