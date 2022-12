Laâyoune: Une marée humaine célèbre les demi-finales inédits des Lions de l’Atlas

samedi, 10 décembre, 2022 à 22:10

Laâyoune – La qualification historique des Lions de l’Atlas pour les demi-finales de la Coupe du Monde 2022 aux dépens de l’équipe du Portugal, pour la première fois dans l’histoire du football marocain et africain, a été accueillie avec joie et liesse par les habitants de Laâyoune.

A l’occasion de ce match décisif pour le Onze national, les autorités locales de Laâyoune ont mis en place un grand écran à la place Al-Mechouar, une initiative louable qui a été bien accueillie par les habitants de la capitale du Sahara marocain.

Dans une ambiance des plus festives, les supporters, tous âges confondus, brandissant les drapeaux marocains ont soutenu la sélection nationale tout au long de la rencontre, créant une ambiance des grands jours où se mêlaient les sentiments de patriotisme, de fierté nationale et d’enthousiasme.

Dès le sifflet final du match ayant opposé les Lions de l’Atlas à l’équipe du Portugal, les supporters hommes, femmes et enfants, drapés dans les couleurs nationales ou hissant le drapeau marocain ont investi les espaces publics, les rues et les avenues les plus fréquentés de la ville et se sont rassemblés par la suite sur la célèbre Place Al-Mechouar pour fêter cette qualification qui restera gravée à jamais dans les annales de l’histoire footballistique nationale.

Tous les lieux de la ville ont par la suite commencé à vibrer au son des klaxons des véhicules, des sifflets, des cris de joie et des chansons à la gloire de l’équipe nationale marocaine et de son entraîneur.

A la place Dcheira, au centre de la ville, les couleurs nationales dominent le décor, alors que les boulevards Mekka, Al Kairaouane et Mohammed VI, principales artères de la ville, étaient pris d’assaut par des milliers de supporters en liesse donnant libre cours à leur immense joie pour cet exploit historique arraché haut la main par une nouvelle génération de footballeurs marocains.

Drapés des couleurs nationales et fous de joie, les supporters des Lions de l’Atlas hommes, femmes et enfants, parmi lesquels figurent aussi des membres des communautés africaines établies à Laâyoune, ont investi les rues, les places publiques, jardins et squares pour donner libre cours à leur joie, pour tirer chapeau bas à cette nouvelle prouesse des lions de l’Atlas qui ont ajouté à leur tableau de chasse l’équipe du Portugal, après l’Espagne, le Canada et la Belgique.

Dans une ambiance de liesse, plusieurs supporters ont exprimé, devant la caméra de M24, la chaîne d’information en continu de la MAP, leur joie et satisfaction pour cet exploit, qui vient récompenser les efforts et la détermination de l’ensemble des composantes de la sélection nationale qui a représenté dignement le football marocain sur la scène internationale, avec les meilleures nations de football mondial.

Ils ont aussi salué les choix judicieux et la stratégie de jeu mise en place par le sélectionneur national, Walid Regragui, ainsi que les belles performances des joueurs et leur discipline tactique sur la pelouse, en particulier la combativité dont ils ont fait preuve.

Pour leur part, les membres de la communauté africaine établie à Laâyoune ont salué la qualité du jeu de la sélection marocaine, notant que les joueurs ont tout donné pour arracher cette victoire historique, une première pour le ballon rond marocain et africain.

Le Maroc s’est qualifié pour les demi-finales de la Coupe du Monde de football Qatar-2022, en battant le Portugal par 1 but à 0, samedi au stade Al-Thumama.

Le but de la victoire des Lions de l’Atlas a été inscrit par Youssef En-Nesyri à la 42è minute.