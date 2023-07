Laâyoune: Mise en service d’un grand pont sur l’Oued Sakia Al Hamra d’un coût de 107,6 MDH

dimanche, 30 juillet, 2023 à 21:38

Laâyoune – Un grand pont sur l’Oued Sakia Al Hamra qui fait partie du projet de la voie express Tiznit Dakhla et dont la réalisation a mobilisé 107,6 millions de dirhams (MDH), a été mis en service, samedi à Laâyoune, à l’occasion des célébrations marquant le 24ème anniversaire de l’accession de Sa Majesté le Roi Mohammed VI au trône de Ses glorieux ancêtres.

Inauguré par le wali de la région Laâyoune-Sakia El Hamra, gouverneur de la province de Laâyoune, Abdeslam Bekrate, en présence notamment du président de la Commune, Moulay Hamdi Ould Errachid, de consuls généraux accrédités à Laâyoune et d’élus locaux, cet ouvrage d’art à l’entrée Nord de la ville de Laâyoune, a pour objectif d’améliorer le trafic routier, de lutter contre les crues de l’Oued Sakia El Hamra et de mettre l’axe routier en conformité avec les normes internationales.

S’inscrivant dans le cadre du nouveau modèle de développement des provinces du Sud, ce viaduc de 600 mètres de longueur et une largeur de 14 mètres, dont le délai d’exécution est de 30 mois, est composé de 15 travées de 40 mètres chacune.

A cette occasion, M. Bekrate et la délégation l’accompagnant ont suivi des explications sur l’état d’avancement des travaux de construction de la voie express Tiznit-Dakhla dans la région de Laâyoune, qui a atteint 98 %.

La section Laâyoune-Tarfaya, sur une longueur de 97 km, a été achevée à 100%, nécessitant un investissement global de 529 MDH.

Concernant la section Tarfaya-Oued El Waar, qui s’étend sur 116 km, pour un coût de 608 MDH, les travaux ont atteint un taux d’avancement global de 95% et dont l’achèvement est prévu en Août 2023.

La région Laâyoune-Sakia El Hamra compte également deux autres ouvrages d’art faisant partie de la voie express Tiznit-Dakhla, à savoir celui au niveau de l’Oued Aoudri à 180 km au Nord de Laâyoune, qui a été réalisé à 100%, nécessitant un montant global de l’ordre de 17,5 MDH.

Il s’agit également de la construction du 2éme viaduc sur la voie de contournement de Laâyoune sur l’Oued Sakia El Hamra, d’une longueur de 1.725 m, pour une enveloppe budgétaire d’environ 1,3 milliards de DH.

A rappeler que le méga projet de la voie Express Tiznit-Dakhla s’inscrit dans le sillage du nouveau modèle de développement des provinces du Sud et constitue un levier structurant pour le développement socio-économique de ces provinces.

Ce projet d’envergure, qui s’étend sur 1.055 km et dont le coût de réalisation s’élève à environ 10 MMDH, vise à aménager un axe routier avec de normes techniques de taille entre les provinces du Sud, à réduire le temps du transport, à améliorer le confort et la sécurité routière et à faciliter le transport des marchandises entre les villes du Sud du Maroc et les grands centres de production et de distribution.