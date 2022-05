Laâyoune: Ouverture d’un pôle régional de la MGPAP

samedi, 21 mai, 2022 à 11:15

Un accord de partenariat portant sur la généralisation et le développement de l’enseignement préscolaire dans la région de Drâa-Tafilalet a été signé, vendredi à Errachidia, entre l’Académie régionale de l’éducation et de la formation (AREF) et la Fondation marocaine pour la promotion de l’enseignement préscolaire (FMPS).