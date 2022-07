Laâyoune : le “Pavillon bleu” hissé pour la 15ème fois consécutive sur la plage de Foum El Oued

mardi, 26 juillet, 2022 à 18:35

La cause palestinienne était et demeure toujours au centre des préoccupations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods, qui adopte une approche diplomatique sereine, discrète et efficace, loin des projecteurs, afin de soutenir la cause palestinienne, alléger les souffrances du peuple palestinien et lui permettre de mener une vie indépendante et digne.