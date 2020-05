Laâyoune: Une plateforme électronique pour la réception des plaintes des femmes et enfants victimes de violences

mardi, 5 mai, 2020 à 9:25

Laâyoune – La commission chargée de la prise en charge des femmes et enfants victimes de violences auprès du parquet du tribunal de première instance de Laâyoune a mis en place une plateforme électronique pour recueillir les plaintes à distance.

La création de cette plateforme, accessible sur le lien (https://tpipglaayoune.wixsite.com/tpilaayoune), s’inscrit dans le cadre de l’intérêt accordé par le parquet aux questions des violences contre les femmes et les enfants et vise à leur éviter de se déplacer au siège du tribunal pour déposer leurs plaintes, selon un communiqué du procureur du tribunal de première instance de Laâyoune.

Ce dispositif électronique, qui s’ajoute aux autres supports mis à la disposition des citoyens dans le cadre des mesures préventives prévues par l’état d’urgence sanitaire, permet aux victimes de ces violences de prendre attache avec le parquet pour obtenir des renseignements ainsi que pour déposer leurs plaintes, précise la même source.

Le procureur général du Roi près la Cour de cassation, président du Ministère public, avait adressé la semaine dernière une circulaire aux parquets dans le cadre de la lutte contre la violence faite aux femmes durant l’état d’urgence sanitaire décrétée dans le Royaume.

Dans cette circulaire, le président du Ministère public a appelé à œuvrer au développement de plateformes numériques ou d’applications pour smartphones afin de recueillir les plaintes relatives aux violences faites aux femmes.

La circulaire a insisté sur la nécessité de veiller à protéger les intérêts des enfants, en visant la stabilité des familles et la cohabitation de leurs membres conformément aux principes des droits de l’homme, qui accordent aux femmes une place de choix dans le tissu familial et social, ainsi que l’ouverture de procès publics -si nécessaire- au moment opportun et avec la fermeté nécessaire.