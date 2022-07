Laâyoune : un policier use de son arme de service pour interpeller un multirécidiviste en état de forte impulsivité (DGSN)

Rabat – Un policier relevant de la brigade antigangs à la préfecture de police de Laâyoune a été contraint, samedi soir, d’user de son arme de service, lors d’une intervention sécuritaire pour interpeller un multirécidiviste qui était en état de forte impulsivité et exposait la sécurité des citoyens et des éléments de la police à une agression sérieuse et dangereuse à l’aide de l’arme blanche.

Une patrouille de police était intervenue pour interpeller ce suspect de 34 ans qui a semé l’anarchie sur la voie publique en compagnie d’un autre individu, indique un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), précisant que les deux individus ont délibérément opposé une résistance farouche aux éléments de sûreté à l’aide de l’arme blanche et de jets de pierres, blessant ainsi un brigadier de police au niveau de la tête.

Face à cette situation, un gardien de la paix parmi les éléments de la patrouille a été contraint d’utiliser son arme de service en tirant une balle ayant atteint le suspect au niveau de ses membres inférieurs.

Le recours par cet agent de police à l’arme de service a permis d’interpeller le mis en cause et de neutraliser le danger, ajoute la même source, notant que le prévenu a été placé sous surveillance médicale à l’hôpital local pour recevoir les soins nécessaires au même titre que l’agent de police blessé, dans l’attente d’être soumis à l’enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet compétent, pour déterminer les tenants et aboutissants de cette affaire.

Les recherches se poursuivent pour interpeller le deuxième suspect qui a été identifié, conclut le communiqué.